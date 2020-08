View this post on Instagram

自分では気づいていなかったんだけど、 今日は何だか心に余裕が無かったみたいで...。 誰かに弱音を吐いたわけでもないし、何か発信したわけでもないのに、分かっていてなのか分からずなのか分からないけど、 友達やスタッフや仲間から温かいメッセージが届き、それを読んだ自分の反応で自分の状態を知ることとなりました。 初めてのこと、慣れないこと、クリアしなければいけないたくさんの課題に肩肘張って突っ走って、余裕を失ってしまってた。 朝目覚めて一番最初に目にした、寝起きの自分と向き合うよりも前に誰よりも早くにメッセージをくれたスタッフからの温かい言葉や、今日一瞬出来た1人になった時間にタイミングよく電話をかけてくれた友達。 そしていま、この時間にもメッセージを送ってくれるこの地で新しく出逢った心通う人たち。 みんな私のことを心配して応援してくれていて、 「心配かけてごめんね」なんだけど、そんな仲間がいるということが心から嬉しい。 みんながいるからまた頑張れる。