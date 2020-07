【ランキング】実は意外にツイてる！『ゲーム・オブ・スローンズ』ラッキーなキャラクター

裏切りや陰謀がうごめき、次々と戦いが起きるため、メインキャラクターであっても容赦なく不幸に見舞われてきた『ゲーム・オブ・スローンズ』。しかし、実はそんな状況にあって、どういう星のめぐり合わせか、比較的ラッキーな運命を辿ったキャラクターも存在する。まったく無事とは言えないこともあるが、どんなに高潔でも、どんなに強くても、どんなに知力に長けても命を落とした人が何人もいたことを考えれば、彼らはツイている方だと言えるだろう。そんなラッキーなキャラクター10人を独断と偏見でランクづけしたのでご紹介しよう。

10位:ダーリオ・ナハーリス

エッソスの傭兵部隊、次子〈セカンドサンズ〉を率いる3人のリーダーの一人。他のリーダーたちがデナーリスを裏切ろうとしていると知ると、彼らを殺しその首をデナーリスに捧げて忠誠を誓った。やがてデナーリスの家臣から愛人となり、様々な相手から結婚を申し込まれる女王という彼女の立場に嫉妬することも。男性として愛してもらえなかったジョラー・モーモントと違って一度はデナーリスの愛を得たが、いよいよ七王国へ向かう彼女から距離を置くよう言われてしまった。





9位:ゴースト

スターク家の子どもたちが見つけた大狼〈ダイアウルフ〉の子どもたちの一頭。ホワイトウォーカーとの決戦にも参戦し、右の耳を大きく失ったとはいえ、命を落とすこともホワイトウォーカーの仲間入りをすることもなく生き延びた。兄弟たちがほぼ全員死に、生き残ったもう一頭のナイメリアは飼い主であるアリアと離れ離れになってしまったことを考えると、飼い主のジョン・スノウとほぼ一緒で、彼が〈壁〉の向こうに去っていく時もその横にいたゴーストは幸運な例と言えるだろう。





8位:ダヴォス・シーワース

"タマネギの騎士"と呼ばれるダヴォスはもともと密輸業者だが、人生経験が豊富で良識ある常識人。"王の手"に引き立ててくれたスタニス・バラシオンに仕え、スタニスが玉座争いに敗れて命を落としてからは、ティリオン、ジョン・スノウら同じく良識ある人々と行動をともにした。ダヴォスにとってティリオンは一人息子を失ったブラックウォーターの戦いにおける敵のリーダーだが、そういう相手とも和解できるのが長生きできた一因か。ジョンが冥夜の守人〈ナイツウォッチ〉の仲間に殺された際には、彼をよみがえらせるために尽力。必ずしも主君に従順でなく、時にはスタニスにあからさまに反対したり、悪影響だと思うメリサンドルを自己判断で殺そうとしたりもするが、死刑宣告も天の配剤(?)で逃れると、いつのまにかみんなの助言役というポジションを得た。





7位:ジェンドリー

かつての王ロバート・バラシオンの落とし子。自身の素性を知らず、ラニスター家が差し向けた刺客に殺されそうになるが、ネッド・スタークに助けられて王都を脱出。弟レンリーを呪い殺すために王の血が必要なスタニスに誘拐されるも、血をヒルに吸われただけで済んだ。その後はしばらく身を隠していたが、ジョン・スノウやダヴォス・シーワースとともに戦いに身を投じる。デナーリスによってバラシオン家唯一の生き残りとして認められ、領地を与えられる。昔から知っていたアリアと再会して恋に落ち、結婚を申し込んだが、妻の座を望まない相手に断られた。





6位:ブライエニー

タース家唯一の子どもとして、女性ながらも戦士として成長。かつてレンリー・バラシオンに仕えていたが、彼がスタニスに暗殺された後は、キャトリン・スタークに仕えることを誓い、彼女のために娘のアリアを取り戻すべくハウンドと戦った。愛するレンリーの暗殺は防げなかったが、のちにスタニスを殺して仇を取っている。ホワイトウォーカーとの決戦直前、ジェイミーによって女性としては七王国初の騎士に任命された。かつて自分が男たちに襲われそうになった時に助けてくれたジェイミーとの恋は結局悲恋に終わるが、玉座に座ったブロンの王の盾〈キングズガード〉司令官に就任した。





5位:トアマンド

野人の一人で、「巨人殺し」の異名を持つ豪快な気のいい大男だが、仲間になるフリをしていたジョン・スノウのことを疑っていた。のちにジョンが裏切り者だと判明するが、野人のリーダーであるマンス・レイダーがスタニスに焼き殺されそうになった際、ジョンが情けでマンスを射ったことに感謝。さらに、捕らえられた自分を逃がしてくれたことでも見直し、仲間となる。だがマンスの死によって野人のリーダーに昇進したことで、ジョンと親しくすることを仲間の一部に批判されるもジョンへの忠義を貫き、ハードホームの戦いや落とし子の戦いでも彼の側でともに戦った。最後まで生き残り、ジョンとともに〈壁〉の向こうへ旅立っている。ブライエニーに一目惚れするが、彼女にちっとも相手にされていないことには気づいていない。





4位:ブラン・スターク

シリーズ開始当初は騎士を夢見る少年だったが、サーセイとジェイミーの情事を見てしまったことから、塔から突き落とされて昏睡状態に陥り、口封じしようとしたサーセイの刺客に殺されかけ、昏睡から目覚めてからも半身不随と、不幸のオンパレード。しかし、運命に導かれて〈三つ目の鴉〉に出会い、彼の教えを受けてその後継者となって以降は、過去や未来を見ることができるようになり、俗世のことを細々と気にしたりはしない達観したキャラクターへと進化。その力を買われて、最終的には鉄の玉座に座ることになった。





3位:ブロン

ティリオンがブラン・スターク暗殺未遂の容疑でライサ・アリンの城で決闘裁判にかけられた際、彼を救ったことで部下となった。傭兵だけあってドライで、ティリオンの次の決闘裁判では、対戦相手のマウンテンに勝てる望みがないと見て、代わりに戦うことを断っている。そのようにビジネスライクな関係だが、ティリオンとその後に仕えたジェイミーの両方を暗殺するよう命じられた時は従わず、ティリオンたちに命が狙われていることを教えた。かなり腕が立ち、口が悪いながらも憎めないキャラクターで、女と酒とお金が大好き。ただし、女好きがたたって、サンド家の娘に毒を盛られたことも。一時は王都の守人〈シティウォッチ〉のキャプテンとなり、最終的にはハイガーデンなどを手に入れ、小議会入りも果たした。





2位:サムウェル・ターリー

父親によって冥夜の守人〈ナイツウォッチ〉に送り込まれた当初は、太っていて戦闘能力はゼロと、真っ先に死ぬキャラクターかと思われた。しかし、ジョン・スノウにかばってもらい、彼の良き相談相手に。野人やホワイトウォーカーとの闘いで何度もピンチを迎えるが、偶然手にしたドラゴングラスでホワイトウォーカーを倒すなど、仲間が次々と命を落とす中で生き延びる。親友のジョンより女性運も良く、持ち前の優しさでジリの心を掴んだ。父親と弟をデナーリスに処刑されたが、自らは様々な知識を身に着けてステップアップしていき、最終的にはブランが王となった新体制でグランド・メイスターの地位を得た。





1位:ポドリック

首斬り役人イリーン・ペインの親戚であることからラニスター家に仕え、ティリオンの従者になった。ちょっと鈍くさく、ワインを注ぐことすらちゃんとできない上、剣の腕もさっぱりだが、不器用ながらも真っすぐな人柄がゆえにティリオンやブライエニーの信頼を勝ち取っていく。ブラックウォーターの戦いでティリオンが負傷した際には彼を救い出した。普段はティリオンやブロンにからかわれてばかりだが、実は隠れた才能をいくつか持っており、童貞卒業のためにティリオンたちに連れていかれた娼館で、娼婦たちが「お代は要らないからまた来て」とリクエストするほど夢中にさせた。また、ホワイトウォーカーとの決戦に臨む前には、ティリオンのリクエストに応えて見事な歌声を披露している。ブライエニーに鍛えられて多少剣の腕前が上がったようで、ブランが玉座に座った後で王の盾〈キングズガード〉に任命された。

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

© 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO ® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.