女性から見て「いかにも浮気しそう！」と感じる男性の特徴９パターン
女性が付き合う男性を選ぶ際、大事にしている基準のひとつが「信頼できるかどうか」。「浮気しそう」と思われたら、その時点でアウトなわけです。そこで今回は、10代から30代の独身女性209名に聞いたアンケートを参考に「女性から見て『いかにも浮気しそう！』と感じる男性の特徴」をご紹介します。
【１】堂々とウソをつける
「まさに浮気しそうな人でしょ」（20代女性）など、「嘘つきは浮気のはじまり」と考えている女性は少なくないようです。同じく「失敗をすぐに隠そうとする人も浮気をしそう」（20代女性）という意見も。当然ですが悪いことをしたら素直に認める男性以外は、女性に敬遠されやすいようです。
【２】色々な趣味を持っている
「いろんなところに顔を出して、知らぬ間に関係を作って浮気するはず」（10代女性）など、恋人が知らない「顔」をいくつも持っている危険な人と思われてしまうようです。もちろん、多趣味はまったく悪いことではありませんが、節操もなくどこにでも顔を出しているようだと不信感を抱かれるのかもしれません。
【３】女性の流行にやたらと詳しい
「こんな男絶対にイヤ！」（30代女性）など、モテるために女性が喜びそうな情報を漁っている感じが、不審に映るようです。リサーチ済みで分かっていることでも、「へー、そうなんだ」と初めて聞くくらいのリアクションを取るほうが無難かもしれません。
【４】誰に対してもメールの返信がマメすぎる
「『こうして女を落とすのか…』と引いてしまう」（30代女性）など、相手を選ばずに「マメさ」を発揮していると、「色々な女に手を出す男」と見られる恐れもあるようです。誰に対しても平等に誠意をもって接するのは素晴らしいことですが、好きな相手にこそ大きな愛情を示してほしいと考える女性が少なくないことも覚えておきましょう。
【５】鏡的なものがあると、すぐに自分の姿をチェックする
「『ザ・ナルシスト』って人はだいたい浮気する」（20代女性）など、常にキメキメでいようとする感じが「ハンター」のように映るようです。身なりを整えることは大事ですが、常にファッションチェックをしていると、さすがに女性の信頼を損ねてしまうようです。
【６】身内に対する接し方が雑で、他人には低姿勢で接する
「手に入れると価値を感じなくなる人の典型」（30代女性）など、内と外に見せる顔が違う人は釣った魚にえさをやらないタイプと見なされるようです。いわゆる「内弁慶」だと自覚がある人は、自身を見つめ直したほうがよいかもしれません。
【７】「自分はモテる！」と根拠のない自信を持っている
「勘違いして色んな女と交流しようとするから」（20代女性）など、過剰な自信を持っている男性は敬遠されるようです。そもそも自慢グセのある男性は女性に敬遠されやすいので、自ら「モテる」と口にしてわざわざ評判を落とすのは控えましょう。
【８】今までの交際人数や経験人数を自慢したがる
「女を自分を誇示する道具と見なしているから」（20代女性）など、優秀なオスであることを顕示したがる男性は危険人物と見なされるようです。男同士で競ったり、盛り上がったりする話題ではありますが、嫌悪感を示す女性は多いので、女性の前では口にしないほうが無難でしょう。
【９】顔を見れば「可愛いね」と言うなど、口がうますぎる
「いつどこで誰にでも言えるんでしょうね」（20代女性）など、本心ではない言葉を平気で言えてしまうような軽薄さを挙げる女性もいました。「チャラい」「言葉に重みがない」などと言われる男性は要注意です。
ナルシスト、調子が良い、嘘つき。これらが浮気をしそうと思われる男性の基本的な特徴のようです。「なぜか女性から信頼されない」という男性は、一度、この３つが当てはまっていないか自身を見つめ直してみましょう。（BLOCKBUSTER）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計209名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
