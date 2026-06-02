気が付かないうちに、長年付き合った友人から不倫の片棒を担がされていたら、友人関係を続けることは可能だろうか。投稿を寄せた30代女性は、半年ほど会っていなかった友人宅に電話した際、相手の夫から「うちの（妻）といつも遊んでくれてありがとうございます。あれ、でも今日からうちの（妻）と箱根旅行じゃなかったの？」と想定外の確認をされたという。（文：金森マリ乃）「別の友人とお間違えかと思います」と適当に誤魔化し