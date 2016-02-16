『ロシアの組織的ドーピング問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
しかしCASが失格処分を認めず、ロシア選手の処分を取り消した
共同通信
ドーピング問題を理由にロシアに科した資格停止処分の解除の是非を協議
ライブドアニュース速報
25日に、169人の選手が個人資格での出場を認められたと発表した
日テレNEWS NNN
強豪揃いのロシア勢が不参加となっても、メダル獲得には厚い壁があるそう
日刊ゲンダイDIGITAL
大会は9日まで開催され、18競技263人の選手が出場するという
18日、国際オリンピック委員会の選手委員に選ばれた
自己の世界反ドーピング機関データベース上のアカウントをハッキングされた
読売新聞オンライン
「ドーピングに対し我々ほど厳しく対応している国はない」と反論
WADAの調査結果を受け、関係者の聴取を行うなど資格停止を検討していた
後付けでルールができるため、「全部が全部悪いとは言い切れない」と指摘
NEWSポストセブン
「国ぐるみでやったことは国全体で制裁を受けるべきだと思っている」と指摘
IOCのバッハ会長は「ロシアを全面的に排除しない」と語り、非難を浴びた
J-CASTニュース
体操やレスリングなど、新たに7競技が出場を認められたか、認められる方針
吉田は「採血は初めて受けた」と言い、予告された時間外に検査を受けたそう
スポニチアネックス
ロシアの国ぐるみのドーピング違反に国際陸連がロシア陸連の出場停止を決定
ナリナリドットコム
2回のドーピング検査で陽性反応を示したことが25日、明らかになった
同氏は、米紙にドーピングの隠蔽やロシア選手の禁止薬物使用を告発
3日には別の元幹部も急死しており、露メディアは「偶然なのか」などと報道