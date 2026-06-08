ピザハットは、2026年6月8日から10日までの3日間限定で、対象のピザやサイドメニューがお得になる「ハットの日」を開催しています（一部店舗を除く）。デリバリーでも最大770円お得に6月の「ハットの日」は、5月から商品ラインアップがガラッと変わり、多彩なピザがそろいました。テイクアウトだけでなくデリバリーも充実したラインアップになっています。定番のMサイズピザがテイクアウト限定で810円に＜対象ピザ＞・めちゃ盛りW