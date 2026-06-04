14年ぶりとなった6月の台風上陸から一夜明け、きょう、気象庁は九州北部、中国、近畿が梅雨入りしたとみられると発表しました。「梅雨入り…。あー、嫌ですね。（Q.どんな感じで嫌）洗濯物が乾かない」気象庁はきょう、「近畿地方が梅雨入りしたとみられる」と発表。観測史上最も早かった去年と比べると、18日遅い梅雨入りとなりました。近畿地方は前線や湿った空気の影響で、向こう1週間、くもりや雨の日が多くなる見込みです。梅