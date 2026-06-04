ヒルトン東京お台場は、「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」を5月18日から7月12日まで開催している。ライブステーションでは、藁で燻したローストビーフににんにくとチーズを使ったシュクメルリソースを合わせるほか、ディナー限定で焼き小籠包を提供する。ビュッフェ台には、ハチミツと粒マスタードのソースで仕上げたポークスペアリブや、鴨と葱のクレープ包み、牛タンスモーク、牛肉とマンゴーのエスカベッシュ風などの肉