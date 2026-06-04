ヒルトン東京お台場は、「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」を5月18日から7月12日まで開催している。

ライブステーションでは、藁で燻したローストビーフににんにくとチーズを使ったシュクメルリソースを合わせるほか、ディナー限定で焼き小籠包を提供する。ビュッフェ台には、ハチミツと粒マスタードのソースで仕上げたポークスペアリブや、鴨と葱のクレープ包み、牛タンスモーク、牛肉とマンゴーのエスカベッシュ風などの肉料理をそろえる。

デザートエリアでは、マンゴーショートケーキとメロンショートケーキ、マンゴータルト、シャルロットケーキ メロン、マンゴージンジャーゼリーのほか、杏仁メロンやクリームソーダ風ゼリーなど、マンゴーとメロンを使ったスイーツを提供する。

場所は館内2階の「グリロジー バー＆グリル」で、提供時間はランチが全日午前11時半から午後1時までと午後1時半から3時までの各90分、ディナーが平日午後5時45分から9時までの90分制、土日祝が午後5時半から7時までと午後7時半から9時までの各90分。料金は、ランチが平日大人6,200円、土日祝大人7,200円など。ディナーは、平日が大人7,500円、土日祝大人8,900円など。いずれも税金とサービス料込み。