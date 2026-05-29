5月29日から上野の森美術館でスタートする「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」。世界的な画家、フィンセント・ファン・ゴッホの歴史をたどる本展は、その画業全体を2期にわたって紹介。1期目にあたる今回は、故郷オランダからパリを経て南仏のアルルに移り住むまでの前半生で描かれた作品を展示する。挑戦と希望。ゴッホの画業をたどる第一章が始まる鮮やかな色彩とうねるようなタッチ、独自の作風で世界中で愛される画家フィンセント