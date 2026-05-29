パスポートなどの更新をせず、3年以上日本国内に不法に残留した疑いで、ベトナム国籍の28歳の男が再逮捕されました。 不法残留の疑いで逮捕されたのは、住居不定、無職のベトナム国籍の男（28）です。 男は残留期間が2023年2月3日までであったにも関わらず、パスポートなどの更新をしないまま、今年5月6日までの3年以上もの間日本国内で暮らすなどし、日本に不法に残留した疑いが持たれています。 警察によりますと