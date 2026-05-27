「あちこちオードリー」（毎週火曜夜24時30分）5月26日（火）の放送は、「ペアでもピンでも大活躍の2人」長谷川忍（シソンヌ）、元フィギュアスケート日本代表・高橋成美がご来店。高橋から見た“りくりゅう”ペアのスゴさとは？【動画】りくりゅうが「宇宙一」の理由とは？高橋成美が語る異次元のスゴさ高橋成美から見た"りくりゅう"のスゴさ「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」での “りくりゅう”ペア（三浦璃来・木原