2026年5月22日、中国メディア・観察者網は「同じ味の素を作っていたのに、中国は危うく死にかけ、日本は世界を抑え込む」と題し、日本の味の素がアミノ酸技術からAIチップに不可欠な絶縁材料を開発して独占的シェアを築いた一方、中国企業は技術革新で後塵を拝したとするセルフメディア・華商韜略の記事を紹介した。記事は、世界がエヌビディア（NVIDIA）やTSMCに注目する中で、キッチンから生まれた「意外な支配者」が最先端テク