5月25日、都内で行われた『第93回 日本ダービー』PR発表会で、竹内涼真と武豊騎手による“まさかのフラミンゴ談義”が飛び出し、会場を和ませた。イベントでは「最近応援しているもの」をテーマにトークを展開。竹内は「僕はフラミンゴですね」と切り出し、「今、お嫁さんを探すのに必死な時期なんですけども、オスが全員同じ整列をして求愛しているんですけど、メスは知らんぷりしてる。どうやって選ばれるんだろうと思って“