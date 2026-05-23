5月20日、人気キャラクター「ちいかわ」のカプセルトイ「ちいかわ めじるしアクセサリー3」を求める人が殺到したことで、店側が急きょ整理券配布を中止する事態が起きた。

池袋での騒動を受けて抽選販売に変更する店舗も

5月中旬発売の同商品。東京「ガチャガチャの森 池袋サンシャインシティアルタ店」では、17日に公式Xで20日から取り扱いすることを発表。

《発売当日の整列開始時刻は午前10時を予定しております。整列開始時刻より前にお並びいただくことはご遠慮ください》

と注意書きがあったものの、取り扱い当日午前10時に現地に向かったというXユーザーが投稿した動画には、数百人単位の行列が映っていた。

さらに別のユーザーが投稿した動画では、もみくちゃ状態でかなり危険な状態になっている混乱の現場が映し出されていた。そのため同店は整理券配布を中止。

《整列について従業員の指示を聞いていただけない方が多数発生、従業員が危険と判断したため中止しています（中略）今週予定の整理券配布に関してもすべて中止させていただきます。 整理券配布予定商品に関しましては後日すべて抽選販売へ変更いたします》

と、抽選販売に変更することを発表した。ちいかわといえば、昨年マクドナルドのハッピーセットとコラボしたオマケ目的で転売ヤーが殺到。本来のメインであるハンバーガーなどが大量破棄されるなど、社会問題に。

そのため今月発売されたハッピーセットでは「メルカリ」など大手フリマアプリと協力し、転売禁止に。加えて初日は公式アプリで配信されるクーポンを使用しないと購入できないなど対策を取ったこともあり、混乱は起きなかった。

「『ガチャガチャの森』の騒動を受けて、抽選販売に切り替える店舗が増えています。『3』と書いている通り、以前から発売されていたシリーズのため今回購入希望者が殺到してトラブルになったことに困惑する古参のちいかわファンも少なくないですね」（ネットニュース編集者、以下同）

初日に殺到した人の多くは、海外での転売目的のようだ。

「国内のフリマアプリでもすでにいくつか出品はされているものの、出品数も落札数もそう多くありません。マクドナルドのハッピーセットもそうですが、販売初日に殺到する人の多くは海外のフリマサイトでの転売が目的みたいですね。そのため国内での人気とタイムラグが生じているのでしょう」

ちいかわには罪はないものの転売ヤーの標的になってしまっただけに、トラブルを避けるためにも先着順での販売はやめたほうがいいかもしれない。