俺はタクト（29歳）。大学卒業して地元を離れ、都会で就職した。地方にある実家では母がひとり暮らし、実家近くに上の姉・リョウコ（35歳）が住んでいて、下の姉・アヤ（33歳）は実家の隣県にいる。実家へは新幹線で行くような距離で、物理的に離れてからはできるだけ関わらないようにしてきた。俺の人生を縛ろうとしてくる母からずっと離れたいと思っていたのだ。でも母はいまだに上の姉を通じて、俺に追いすがろうとしてくる……