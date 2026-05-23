幼稚園に娘を迎えに行ったら、行方不明になっていた――。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…神奈川県在住の50代女性（投稿時）・Tさんは娘が幼かったころ、そんな肝が冷える体験をしたという。＜Tさんからのおたより＞15年ほど前、私の娘は毎日、お弁当と水筒を入れたリュックを背負い、遠足のような活動をする幼稚園に通っていました。時には電車にも乗り、先生とお友達と行動する毎日です。ある日