幼稚園に娘を迎えに行ったら、行方不明になっていた――。

【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…

神奈川県在住の50代女性（投稿時）・Tさんは娘が幼かったころ、そんな肝が冷える体験をしたという。

＜Tさんからのおたより＞

15年ほど前、私の娘は毎日、お弁当と水筒を入れたリュックを背負い、遠足のような活動をする幼稚園に通っていました。

時には電車にも乗り、先生とお友達と行動する毎日です。

ある日、園にお迎えにいくと、バタバタと落ち着かない様子。何があったのだろうと思っていると、園児の1人が行方知れずとのこと。

話を聞くと、居なくなったのはうちの娘でした。

電車を降りた時から...

慌ただしく駆けずり回る保育者さんが説明することには、所在不明になってから既に40分も経過しているとのこと。

駅を出て、歩いて園に戻り、帰りの会の途中で、「あれっ？そういえば、〇〇ちゃんがいない！」と発覚。

記憶を辿ってみると電車を降りた後から、そういえば、いなかったね、と......。

「えっ？ うちの子が？！」

何が何だか状況を飲みこめず、一瞬、頭がボーっとなり呆気にとられていると、「今、〇〇駅に、問合せをしています」と言われました。

つまり、娘は電車に乗ったまま？ 今頃、どこで、どうしてる？ 心細いよね？ 不安よね。知らない人ばかり、大人が多い中で、まだ4歳の子が1人っきりで、怖いよね。

一刻も早く、探しに行きたい衝動にかられたものの、経過した時間を考えると一体どこをどう探せばいいのだろう。変な人につかまっていないか、事故に遭っていないか......。

我が子は電車に残り続けて

頭の中がパニックになりかけた時、「〇〇駅の駅長室で、預かって頂いているそうです」との知らせが。

先生の1人が、既に迎えに向かっているとのことで、私は園で帰りを待つことになりました。

聞けば、同じようにリュックを背負った子達が電車を降りた後も、そのまま電車内に残っていた我が子を、乗り合わせていたご婦人が気にかけて下さり、声を掛けてくれて、次の駅で一緒に降りて下さったそう。

ただ、その駅が無人駅だった為、主要駅まで送り届け、駅員さんへ引き渡して下さったのだとか。

名前も告げずに去られたとのことで、御礼を言うことが叶いませんでしたが、親切なその方がいらっしゃらなかったら、どこで、どうなっていたかと思うと、本当に恐ろしくて仕方がありません。

その日、駅にお迎えに行った先生によると、当の娘は、お陰様で、特に不安気な様子はなく、駅長室のソファーに座り、ジュースをご馳走になり、ご満悦だったようです。

今でもテレビの報道で、幼稚園に送り出した後、思いがけず最悪の再会になってしまうというニュースを見る度に、本当に心が痛みます。

うちの子が通っていた園では、その一件がきっかけとなり、乗車前、降車後に人数を確認するということを徹底するということと、お友達とペアを組み、いなければ、先生に報告をするという対応をするようになりました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）