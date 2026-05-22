【モデルプレス＝2026/05/22】元櫻坂46の小池美波が5月21日、自身のInstagramを更新。バラ園で撮影された写真を公開し、話題となっている。【写真】27歳元櫻坂「儚い」肩出しワンピ姿◆小池美波、バラ前ショットで美腕披露小池は「rose garden」とつづり、淡い色のバラとブルーグレーのドレスの色が幻想的な雰囲気になっている写真を投稿。ホルターネック風のドレスの袖口はぐるりとフリルが付いていて、スラリとした肩や腕が際立