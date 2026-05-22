元櫻坂46メンバー、肩出しワンピ姿に反響「儚い」「華奢で憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/05/22】元櫻坂46の小池美波が5月21日、自身のInstagramを更新。バラ園で撮影された写真を公開し、話題となっている。
【写真】27歳元櫻坂「儚い」肩出しワンピ姿
小池は「rose garden」とつづり、淡い色のバラとブルーグレーのドレスの色が幻想的な雰囲気になっている写真を投稿。ホルターネック風のドレスの袖口はぐるりとフリルが付いていて、スラリとした肩や腕が際立つショットとなっている。
この投稿には「とにかく雰囲気が素敵」「可愛すぎて息が止まった」「透明感がすごい」「見返り美人発見」「天使のよう」「バラが似合いすぎてる」「儚い」「華奢で憧れる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元櫻坂「儚い」肩出しワンピ姿
◆小池美波、バラ前ショットで美腕披露
小池は「rose garden」とつづり、淡い色のバラとブルーグレーのドレスの色が幻想的な雰囲気になっている写真を投稿。ホルターネック風のドレスの袖口はぐるりとフリルが付いていて、スラリとした肩や腕が際立つショットとなっている。
◆小池美波の投稿に反響
この投稿には「とにかく雰囲気が素敵」「可愛すぎて息が止まった」「透明感がすごい」「見返り美人発見」「天使のよう」「バラが似合いすぎてる」「儚い」「華奢で憧れる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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