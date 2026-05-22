日野が「セレガ」発表！修学旅行やツアーでの移動手段、あるいは都市間を結ぶ高速路線バスとして、誰もが一度はお世話になっているであろう大型観光バス。そんな日本の旅に欠かせない存在のひとつである日野の「日野セレガ（以下、セレガ）」が、2026年5月20日に大規模な改良を受け、新型モデルとして発売されました。【画像】これが日野「セレガ」です！（65枚）今回のモデルチェンジは、単なるマイナーチェンジの枠を超え