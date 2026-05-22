２両編成が初登場する１０００形電車のイメージ図（京浜急行電鉄提供）京浜急行電鉄（横浜市西区）は２０２６年度、鉄道事業の設備投資に過去最高となる約４４９億円を計上した。運行中の車内を遠隔監視できる車内防犯カメラの設置や、駅の信号取り扱いの自動化など、安全性向上と効率化を進める。内訳は、▽安全対策に２０３億円▽ユニバーサルな輸送サービスに１３７億円▽環境負荷低減に８億円▽成長投資に１０１億円。老