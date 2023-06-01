球審はストライクコールも四球と確信米大リーグ・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が審判を“無視”したような態度を見せ、「非常に失礼だ」といった声が米国で上がっている。紳士的な選手で知られるジャッジであるだけに日本ファンも驚いている。問題のシーンは、19日（日本時間20日）に行われた本拠地ブルージェイズ戦の4回裏に起きた。3点の先制を許したヤンキースはジャッジからの攻撃。フルカウントから低めのスライ