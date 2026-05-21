玉突き事故で損傷した車＝２１日午後４時半ごろ、横浜市旭区２１日午後０時２０分ごろ、横浜市旭区矢指町の県道で「複数台の車の事故が起き、最初に追突した運転手が車を放置して逃げた」と１１０番通報があった。旭署によると、乗用車など８台が絡む玉突き事故があり、車に乗っていた男女５人が病院に搬送されたが、いずれも軽傷。署が道交法違反（ひき逃げ）の疑いで立ち去った運転手の行方を追っている。 現場は保土ケ谷