ポケモンカードゲームの公式ホームページが更新されました。【映像】ポケモンカードゲームの公式ホームページ「【重要】ポケモンカードゲームの商品販売・イベントにおけるマイナンバーカードを使用した本人確認システムの導入について現在、すべてのお客様に公平な機会を提供し、安心・安全にサービスをお楽しみいただくための取り組みとして、『マイナンバーカード』を用いた本人確認システムの導入を検討しております。・対象