ポケモンカードゲームの公式ホームページが更新されました。

【映像】ポケモンカードゲームの公式ホームページ

「【重要】ポケモンカードゲームの商品販売・イベントにおけるマイナンバーカードを使用した本人確認システムの導入について

現在、すべてのお客様に公平な機会を提供し、安心・安全にサービスをお楽しみいただくための取り組みとして、『マイナンバーカード』を用いた本人確認システムの導入を検討しております。

・対象範囲

本施策は、『ポケモンカードゲーム』に関連する以下サービスが対象です。

商品：

ポケットモンスターグッズ公式通販サイト『ポケモンセンターオンライン』における一部商品の優先的な抽選および販売。

イベント：

日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおける活用。

・認証方法

手順：

外部サービスを利用し、スマートフォンでマイナンバーカードのICチップを読み取り、プレイヤーズクラブのアカウントを認証する方式を予定しております。

プライバシーに関して：

認証時には、カードに搭載されている『利用者証明用電子証明書』『券面事項入力補助』を用いた本人確認を行います。本施策において、弊社がお客様の『マイナンバー（個人番号）』を取得・保管することはございません。

・運用開始時期

一部商品のオンライン販売における抽選やイベントでの利用について、2026年8月頃の開始を視野に、検討を進めております。具体的な導入時期、対象となる商品やイベント、認証方法および年齢に応じた運用ルールについては、詳細が確定次第、あらためてお知らせいたします。

・マイナンバーカードの発行について

発行には、申請から交付まで通常1−2カ月程度の期間を要する場合がございます。今後、前述のサービスのご利用を検討されているお客様で、現在マイナンバーカードをお持ちでない場合は、お早めの発行手続きをお勧めいたします。

皆様に安心・安全にサービスをご利用いただくため、ご理解とご協力をお願い申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）