『ハイタッチ』や『おて』などの芸を求められているポメラニアンさん。どうやら、相手によって豹変してしまうようで…。あからさま過ぎる態度が話題になっているのです。 同一の犬とは思えないまさかの光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられています。 【写真：姪っ子に『ハイタッチ』を求められる犬→相手によっては…あまりにも違う『態度と表情』】 『なんだこの差は…』芸を求めら