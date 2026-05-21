5月21日までに、俳優の鈴木亮平が自身のInstagramを更新。仕事中のオフショットを公開したのだが、その近影に心配の声が集まっている。鈴木は、《今日はTBS『世界遺産』ナレーション中》と綴り、自身が9代めナレーションを務める番組の収録を報告。同時に、スタジオで撮影された写真を添えたのだが、そこに写る鈴木の姿に注目が集まっていた。「添えられた写真には、スタジオでヘッドホンをつけ、赤ペンを持ちながらカメラに向