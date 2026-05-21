鈴木亮平 “フェイスラインの変化” に心配寄せるファンも…『リブート』ではガッシリ化、現在は稽古三昧の日々

5月21日までに、俳優の鈴木亮平が自身のInstagramを更新。仕事中のオフショットを公開したのだが、その近影に心配の声が集まっている。

鈴木は、《今日はTBS『世界遺産』ナレーション中》と綴り、自身が9代めナレーションを務める番組の収録を報告。同時に、スタジオで撮影された写真を添えたのだが、そこに写る鈴木の姿に注目が集まっていた。

「添えられた写真には、スタジオでヘッドホンをつけ、赤ペンを持ちながらカメラに向かって微笑む鈴木さんが写っていました。ナチュラルで自然体な姿だったのですが、フェイスラインもはっきりしていて、少し痩せた印象を受けました」（芸能プロ関係者）

貴重な収録風景を収めたショットだったが、ファンも鈴木の痩せた姿に釘づけに。コメント欄には体調を心配する声も寄せられた。

《亮平さんなんだか、お痩せになられましたか？ちょっと心配…》

《ちょっと痩せましたね、食べてくださいね》

鈴木の変化に不安を抱くファンもいたようだ。これまでも、演じる役柄にあわせて数十キロ単位で体重の増減を繰り返してきた鈴木。ここ最近の様子を前出の芸能プロ関係者がこう続けた。

「直近で主演を務めていた日曜劇場『リブート』（TBS系）では、説得力のある体を作るため、徹底的な筋力トレーニングをおこなったようです。2026年1月ごろから、鈴木さんのガッシリした体つきはさまざまなバラエティ番組で話題となり、その激変ぶりに驚きも広がっていました」

こうしたプロ意識は高い評価を得ており、鈴木へのオファーは絶えることがない。実際、数日前には過酷な稽古が続いていることを明かしていた。

「16日にInstagramにアップされた投稿では、《撮影→稽古→撮影→稽古と、創造の日々があと数ヶ月続きそうです》と、SNSに公開する写真が撮れないほど多忙な様子を見せました。

激しいアクションに挑む躍動感のある写真も添えられており、過酷な状況が伺えました。体調に気をつけてもらいたいというのがファンの本音かもしれませんね」（前出・芸能プロ関係者）

ストイックな鈴木ならではの変化だろう。