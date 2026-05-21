田中碧は先発したホーム試合で23勝2分日本代表MF田中碧の所属するイングランド1部リーズ・ユナイテッドは、5月17日のプレミアリーグ第37節でブライトンと対戦して1-0で勝利した。この試合、田中は8試合連続で先発出場を果たしたが、田中が先発した試合は負けていないという不敗記録に注目が集まっている。今シーズンのリーズは、ここまでリーグ戦11勝14分け12敗という成績であり、最終節で五分に戻せるかが決まることとなる。2