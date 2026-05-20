英国発のフレグランスブランド「ミラー ハリス（Miller Harris）」が、ブランドを代表する香り「ティー トニック」を濃密に昇華した「ティー トニック エクストレ ドゥ パルファム」（50mL 2万7720円）を数量限定で発売した。エッセンスを凝縮したエクストレ ドゥ パルファムはブランド初となる。【画像をもっと見る】ティー トニック エクストレ ドゥ パルファムは、調香師エミリー・ブージュ（Emily Bouge）が茶葉の弾けるよ