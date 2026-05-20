タカラトミーからの発表です。【映像】タカラトミーのホームページ「ベイブレードX 商品供給に関するお知らせ現在、一部商品につきまして、想定を大きく上回る反響をいただいており、品薄および欠品の状況が発生しております。お客様にはご不便・ご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。弊社では、国内販売分ならびに海外販売分を含め、より多くのお客様へ商品をお届けできるよう、生産体制の強化および増産対