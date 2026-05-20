【モデルプレス＝2026/05/20】モデルのとうあが5月19日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。ピンクのボブヘアを披露し、話題となっている。【写真】23歳YouTuber「ビビッドカラー似合うのすごい」パキッとピンクボブで雰囲気一変◆とうあ、ピンク色のボブヘアスタイル披露とうあは「今日は長丁場撮影 早くみんなに見せたいー！」とつづり、写真を投稿。眉毛の下で切り揃えられた前髪とサイドに星型のヘアピンを付け、ピン