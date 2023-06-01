住宅設備メーカーの「LIXIL」は、トイレやキッチンなどの一部商品11品目を順次、値上げすると発表しました。8月3日受注分からトイレや浴室を平均13％程度、キッチンを平均10％程度、10月1日受注分から住宅窓のサッシやドアを平均13％程度それぞれ希望小売価格を引き上げます。中東情勢の悪化による原油高の影響を受けて、金属や樹脂などの原材料価格が高騰しているのに加えて、物流費の高騰など輸送費も上昇していることなどが値上