◆ヒルトン東京「夏のランチ・ディナービュッフェ」。スパイス香るアジアン料理や新登場のタコスでエキゾチックな美食体験ヒルトン東京の「マーブルラウンジ」にて、2026年6月5日（金）から期間限定で、夏の暑さを吹き飛ばすような特別なビュッフェプラン「夏のランチ・ディナービュッフェ」を開催。スパイスやハーブを効かせたインターナショナルな料理が揃い、ホテルならではの本格的なラインナップに期待が膨らむ。エキゾチック