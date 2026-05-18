元中日・吉見一起氏が伝授…外角への制球力を高める練習法好投手の条件の一つが、正確なコントロールだ。外角球は打者から最も遠く、痛打される可能性が低いとされているが、正確に投げ込むのは容易ではない。中日でエースとして活躍し、日本代表「侍ジャパン」で投手コーチを務めた吉見一起氏が、右打者のアウトローを極める投球練習術を紹介している。右投手が右打者の外角へ投げるのがいかに難しいかは、投手経験者ならわか