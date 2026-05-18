元中日・吉見一起氏が伝授…外角への制球力を高める練習法

好投手の条件の一つが、正確なコントロールだ。外角球は打者から最も遠く、痛打される可能性が低いとされているが、正確に投げ込むのは容易ではない。中日でエースとして活躍し、日本代表「侍ジャパン」で投手コーチを務めた吉見一起氏が、右打者のアウトローを極める投球練習術を紹介している。

右投手が右打者の外角へ投げるのがいかに難しいかは、投手経験者ならわかるだろう。「内角は多少体が開き、間違った投げ方でもごまかしが利く」と吉見氏。だが、外角への制球力は「一番足を使わなければならず、全身を使わないと投げられない」と説明。ごまかしが利かないからこそ、正しいフォームを身に付ける上で重要になるという。

吉見氏が推奨するのは、ストライクゾーンの外角に加え、さらに外側のボールゾーンを活用した投球練習だ。「外角ギリギリのストライク」「ベースとバッターボックスのラインの間」「バッターボックスのライン上」の3パターンを投げ分けるよう努める。ストライクゾーンよりも遠いコースへ、正確に投げられるようになれば、いつでもストライクを投げられるという考え方だ。

実際に吉見氏はキャンプでの投げ込みの際、右打者の内角へは1割程度に留め、外角の3パターンをひたすら狙っていた。狙う場所が違ってもフォームは同じだ。この練習を続けることでリリース位置が安定し、足を粘り強く使えるようになる。ごまかしが利かないため自然と精度が上がり、フォームも良くなっていく。

練習の際、コースも高さも同時に意識すると難易度が高くなるため、まずはコースを通すことに集中したい。投げ過ぎは怪我に繋がる恐れがあるため、球数に注意を払いつつ「ある程度投げておかないと、体で覚えられないんじゃないかと思います」と語る。体全体を使って外角へ通す感覚を習得すれば、試合でも自信を持って厳しいコースへ投げ込めるようになるはずだ。（First-Pitch編集部）