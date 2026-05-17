[5.17 プレミアリーグ第37節](Gtech Community Stadium)※23:00開始<出場メンバー>[ブレントフォード]先発GK 1 クィービーン・ケレハーDF 20 クリストフェル・アイェルDF 22 ネイサン・コリンズDF 23 キーン・ルイス・ポッターDF 33 マイケル・カヨデMF 8 マティアス・イェンセンMF 18 イェホル・ヤルモリュクMF 19 ダンゴ・ワッタラMF 24 ミッケル・ダムスゴーアMF 27 ビタリー・ヤネルトFW 9 イゴーリ・チアゴ控えGK 12 ハ