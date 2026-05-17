宇多田ヒカルが、5月17日(日)公開のビデオポッドキャスト番組『GOLDNRUSH PODCAST』へ出演することが決定した。『GOLDNRUSH PODCAST』は、日本から世界へと“文化の架け橋”となる声を届けるビデオポッドキャストメディア。番組ではホストを務めるIsaac Y.Takeu氏と宇多田ヒカルによる約1時間のトークが展開される。最新曲「パッパパラダイス」についてはもちろん、これまでのキャリアなどについても触れた内容になる予定だ。『GOL