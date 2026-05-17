一卵性三つ子シンクロアクロバットパフォーマー・佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人）が、5月16日に東京・錦糸町マルイにてメジャーデビューシングル「DAISUKI」の予約リリースイベントを開催した。初リリースイベントとなったこの日、佐藤三兄弟はメジャーデビューシングル「DAISUKI」（8月5日発売）を初披露。シンクロアクロバットと歌謡曲をミックスしたステージで約300人の観客を魅了した。長男・綾人、次男・颯