今回は、妻が夫を捨てたくなった瞬間についてのエピソードを紹介します。もう我慢の限界かも…「私は生後3か月の子どもを育てていますが、夫からたびたび『育児を手抜きしすぎだ！』『ミルクなんてあげないで、母乳をあげろ』と言われます。でも私は母乳の出が悪いのですが……。さらに、育児と家事で疲れ切っている中で食事を作っても、『一家の大黒柱にこんな粗末な食事を出すなんて！』と怒鳴られるんです。しかも、『俺の母さ