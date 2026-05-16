介護の日常をユーモラスに描いたケンさんの作品▶▶【マンガ】『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』を最初から読む様々な高齢者が利用する介護サービス。利用者や家族の生活をよりよくするための支援なのですが、快く受け入れてもらえないこともあります。頼るのが苦手だったり、かたくなになっていたり、認知症だったり。現職ケアマネで、介護の日常を描いたコミックエッセイ『ヤベー高齢者ばかり担当して