憧れの仕事で活躍する人たちは、どうやって夢を叶えたの？今回は、アパレルPR、化粧品会社 研究員、キャビンアテンダントとして働く業界ガールたちの「サクセスストーリー」をお届け。“好き”を仕事にした3人の、夢を叶えるまでの道のりをチェック♡わたしと僕の物語今話題のあの人の人生のおハナシ。アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経て、今に至るまでのサクセス