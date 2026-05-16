ロックバンド「氣志團」の綾小路翔（50）が、14日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。中学時代に「南房総のヤンキーたちの中で絶大な支持を受けていた2トップ」の女性芸能人を明かした。綾小路は千葉県君津市出身。中学時代を振り返っていた時に「当時、突っ張りの少年たちの中で、派閥が分かれていたのが飯島直子派か、工藤静香派で」と、語った。飯島が「嘘でしょう!?」と言う