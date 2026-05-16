今治城と藤堂高虎像（写真：beauty_box／イメージマート）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第18回「羽柴兄弟！」では、秀吉は織田家家老に昇格。北近江を拝領すると、領地に長浜城を築いて城持ち大名へ。有能な家臣を求めて選