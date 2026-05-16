きょうもポンドの売りが目立っており、対ドルのみならず対ユーロでも下げが続いている。ポンドドルは１．３３ドル台前半まで下げ幅を拡大しており、２００日線を下放れる展開が見られている。一方、ポンド円も一時２１１円台前半まで下落し、円以上にポンドの下落が目立っている。 ポンドドルは４月からのリバウンド相場に終了の兆しも見え始めているが、アナリストからは、さらに下落の可能性もあるとの見方が出てい