「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した元カープの羽月被告。15日の裁判を傍聴した廣原汐音記者とお伝えします。■小野 宏樹 アナウンサー羽月被告はどのような様子でしたか？■廣原 汐音 記者髪を短く切り、グレーのスーツに白色のシャツ、緑色のネクタイを身にまとった羽月被告は、傍聴席に向かって一礼し入廷しました。終始、落ち着いた様子で裁判官などからの質問に対して、淡々と受け答えを