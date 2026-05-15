ドジャース・佐々木朗希投手の次回登板が、17日午後1時7分（日本時間18日午前5時7分）開始の敵地でのエンゼルス戦に決まった。球団が14日（同15日）に発表した。メジャー2年目の今季、佐々木は7試合に先発して全試合で失点している。前回登板の11日のジャイアンツ戦では5回0/3を6安打3失点。7試合で1勝3敗、防御率5・88と低調な成績に右腕は「（理想には）ほど遠い」と話していた。そこから中5日の登板で今季2勝目を目指