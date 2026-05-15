シリーズ完全新作『機動警察パトレイバー EZY』が、ついに動き出す。かつて“近未来”として描かれた世界は、時を経て2030年へ――。変わりゆく時代の中で、イングラムと特車二課はどのような姿を見せるのか。本作で久我十和役を務める上坂すみれにインタビュー。長年のファンとして抱いた率直な思いから、新作ならではの魅力、そして“変わらない『パトレイバー』らしさ”まで、作品への愛情とともに語ってもらった。【写真】上