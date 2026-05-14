「世間からは『焦りすぎでは？』との声が聞こえてきています。比較的現実味を帯びていた『女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案』の合意をはずみとして、その先の議論を進めるシナリオかと思いますが、強引に集約しようとしている印象は否めません」（皇室記者）【写真】「春の園遊会」でりくりゅうペアと歓談される愛子さま。他、可愛らしい印象を与えるピンクのセーター姿の愛子さまも4月15日に皇族数確保策に関する全体